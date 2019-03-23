只狼影逝二度火牛boos怎么打 火牛boos打法技巧详解

2019-03-24 13:43:58 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼影逝二度火牛boos是游戏中难度很高一个boss，相信不少玩家都还不知道该怎么打吧？下面小编为大家带来了只狼影逝二度火牛boos的打法攻略，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！

在只狼影逝二度火牛boos怎么打呢，有什么打法攻略呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于只狼影逝二度火牛boos无伤打法攻略，希望大家喜欢。

只狼影逝二度火牛无伤打法技巧分享

不需要闪避，不需要跳跃，不需要格挡!就是跑!

不用说牛怕炮仗，这个办法不需要炮仗也能过。

一个字，跑，当然跑也是有章法的跑，追着屁股跑是第一准则。牛基本有两招，1.冲锋的时候，侧跑躲开，往它调屁股的地方跑，能至少砍一刀牛侧身，牛下次冲锋不朝向你了，开始追牛，继续砍。2.牛还会原地甩头几次，跑!往屁股跑，边注意走位边砍就完事了。

千万别在牛头前面晃悠，范围极大，还是扇形。也别想着弹反处决，很难把握不说，格挡成功还会伤血。

闪避跳跃都有危险，因为牛攻击范围大，有时候闪不出范围，被擦到边就大残。

以上就是只狼影逝二度火牛boos无伤打法攻略，希望大家喜欢！