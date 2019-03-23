只狼影逝二度解除敲钟状态方法是什么 敲钟状态解除技巧分享

2019-03-24 13:40:36 来源：91单机游戏 编辑：zw

最近，在只狼影逝二度游戏中要怎么样才能够解除敲钟状态难住了不少小伙伴，很多小伙伴们都在问该怎么解除，下面小编就给大家带来了关于敲钟状态的具体解除方法介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧！

只狼影逝二度怎么解除敲钟状态

在游戏中敲钟后类似于黑暗之魂里签订霸者契约，此状态下怪物的强度会大大提高，同时收益也会增加。

如果是不想继续刷高强度或者不小心敲了钟的玩家可以检查下背包里一个叫做“钟鬼”的道具，使用它后就能解除敲钟状态了，如果敲过钟后背包里仔细检查后发现没有钟鬼就证明没有进入敲钟状态。

只狼影逝二度敲钟状态解除方法就给大家分享到这，是不是很简单?需要解除敲钟状态的玩家快去试试吧。

以上就是小编为大家带来的关于只狼影逝二度敲钟状态解除方法介绍啦!