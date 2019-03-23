只狼影逝二度道具有哪些 只狼全道具作用汇总介绍

2019-03-24 13:40:15 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼影逝二度是最近很受玩家欢迎的一款游戏，今天小编为大家介绍一下只狼影逝二度的所有道具，感兴趣的小伙伴一起跟小编来了解一下吧！

只狼影逝二度道具有哪些?在本作中有各种各样的道具，合理使用能让战斗变得更加轻松，下面就给大家带来只狼影逝二度所有道具效果一览，希望能对大家在游戏过程中有所帮助。

只狼影逝二度所有道具效果一览

1、药丸：使HP缓慢恢复的药丸;

2、伤药葫芦：回复一定HP的道具;

3、陶片：投掷后可以发出声音吸引敌人注意力;

4、鸣种：可以打消幻术的道具，消除幻觉;

5、月隐之糖：一段时间消除气息与声音;

6、阿攻糖：一段时间增加攻击力;

7、阿防糖：一段时间内减少敌人造成的伤害;

8、刚干糖：一段时间内减少敌人对狼攻击增长的架势槽;

9、归佛：可以多次使用的返回道具，能返回最后对坐的佛像或直接回到“破旧寺院”据点;

10、灰烬团：扔向敌人可以遮蔽视线;

11、消怖粉：减少异常状态“怖气”;

12、消火粉：减少异常状态“燃烧”;

13、脂蜡的瘤：强化义手忍具;

14、归拢形代的水气球：一段时间内增加形代(即白纸人)获得率;

15、归拢金钱的水气球：一段时间内增加金钱获得率;

16、归拢道具的水气球：一段时间内增加道具获得率;

17、油：可以让火势蔓延;

18、碎铁：升级义手忍具的基本材料;

19、轻巧钱袋：装有少量钱的袋子，使用获得金钱，如还没使用的话，死亡时不会损失钱袋里的钱;

20、沉重钱袋：装有大量钱的袋子，使用获得金钱，如还没使用的话，死亡时不会损失钱袋里的钱;

21、柿子：一段时间内缓慢消除积攒的架势槽;

22、噬神：可以完全恢复HP并消除所有的异常状态;

23、红色干枯歪嘴葫芦：可以减少“燃烧”的蓄积，提高抗性，减轻火焰带来的伤害，但不能治愈“燃烧”状态(和伤药葫芦一样，用光可以去佛像处恢复)

以上就是小编为各位带来的有关只狼影逝二度道具有哪些的全部内容！