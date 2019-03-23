CF3月召唤神龙领极品活动怎么玩 3月召唤神龙领极品活动奖励及活动地址介绍

2019-03-24 13:37:05 来源：91单机游戏 编辑：NO

CF最新上线了3月召唤神龙领极品活动，相信小伙伴很想知道怎么参加这个活动吧？下面小编为大家分享一下3月召唤神龙领极品活动的活动地址及奖励介绍，一起来看看！

在CF3月召唤神龙领极品活动上线了，那么在CF3月召唤神龙领极品活动地址在哪呢，有什么奖励呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于CF3月召唤神龙领极品活动地址分享，希望大家喜欢。

CF3月召唤神龙领极品活动地址

活动时间：3月23日—4月7日

活动地址：点击进入

立即领取 超级补给

玩家当天游戏一局，即可任选3件领取，每天限领3件，领完为止

全新永久 免费领取

(3.23开启)任意游戏一局，达到累计天数，即可领取相应道具

兑换新武器

(3.23开启)当天游戏一局后，玩家即可消耗龙珠，领取对应的武器，每天限领1件道具，最多可领6件(龙珠数量:0)

送你超级礼包

好友领取你的礼包即为成功分享，自己不能领取自己的分享哦

4.5周末超级活动 预约好礼

玩家当天点击签到后，即可领取相应道具，每天限领1个，领完为止

玩家只进行签到，不领取道具也可以在4.5当天签到并领取最终奖励

4.5周末 超级活动

黄金武器 召唤神龙

拆分所有的黄金武器

分解一个黄金武器可获得一个龙珠

掌火献礼

幸运大抽奖

活动期间，用户每点亮一个特权图标，即可领取1件装备，每件装备最多领取1次。

幸运大抽奖

活动期间，用户每点亮一个特权图标，即可获得一次玩“幸运大抽奖”的机会。

以上就是CF3月召唤神龙领极品活动地址分享，希望大家喜欢！