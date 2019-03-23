全境封锁2奇特零件速刷技巧是什么 奇特零件最佳获取方案分享

2019-03-24 13:35:12 来源：91单机游戏 编辑：zw

在全境封锁2游戏奇特零件怎么获取很多小伙伴都不太了解，很多小伙伴都在问有什什么获取攻略，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于全境封锁2奇特零件获取攻略介绍，希望小伙伴喜欢。

全境封锁2奇特零件获取攻略

首先，我们要知道一些知识点

1.目前拆解奇特有两个奇特零件。

2.图纸昨的奇特做好后不会掉零件的碎片【除非拆了原武器】。

3.可重复获取的有美梦和无情，不过刷副本爆率吗……你懂得。

4.奇特零件是将来升级世界5后提升奇特评分的重要道具。

第一步

拿出你的自由(为什么不用话匣子?首先获得碎片比较看脸，如果觉得D50太难出也可以用话匣子…后果自负)。

第二步

让它变成零件。

第三步

之后按照第一次刷的步骤(国会大厦->美国历史博物馆->观点博物馆->航天局总部)刷下来，建议嫖个萌新的世界，直接世界0打故事模式不要太简单。

重新获得零件碎片，再做一把(不要忘了D50)。

最后说一下，如果觉得奇特比D50容易爆请无视此贴，如果话匣子的图纸你愿意顶着开不出的风险24小时冷却开箱子可以拆话匣子。

以上就是全境封锁2奇特零件获取攻略，希望大家喜欢。