只狼影逝二度坠落之谷白眼怎么打 坠落之谷白眼打法技巧详解

2019-03-24 13:34:46 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼影逝二度坠落之谷白眼是游戏中难度很高的一个boss，相信小伙伴们都还不知道该怎么打吧？下面小编为大家分享一下只狼影逝二度坠落之谷白眼boss的打法技巧，一起来了解一下吧！

在只狼影逝二度坠落之谷白眼怎么打呢，有什么打法攻略呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于只狼影逝二度坠落之谷白眼打法攻略，希望大家喜欢。

坠落之谷白眼打发教程分享

准备工具：石灰(洒别人眼睛那个)、斧头(义手升个级点二段伤害)、隐身糖。

一开始先吊绳到boss平台，不管boss往平台左边左下角跑。

到尽头抬头吊绳，这时候会有一群火枪小怪攻击，我们不躲，给他击杀。

左上角boss仇恨消失后等一会儿复活，起来E键贴墙。

如果这时候boss仇恨立马挂上，我们先靠墙等小怪仇恨消失，接着吃一个隐身糖，跑去小怪前面的吊桥上等boss仇恨消失，再返回来，等黄标消失。

等一切妥当后，沿着墙壁过去boss头上的平台，这时候靠边鼠标中键找到boss位置，跳下去慢慢靠近一个背刺。

接着是无脑打法，背刺完提前站在boss复活位置一个斧头双击，打完后两个平a后退(有时候boss会立马接危，注意躲避)，接着丢石灰砸脸，跟着就是斧头双击和两平A。

这个套路要控制好节奏，也要提前熟悉boss招数，别贪刀，血少就喝。

以上就是只狼影逝二度坠落之谷白眼打法攻略，希望大家喜欢！