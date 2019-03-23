只狼影逝二度鬼形部打法技巧是什么 鬼形部打法攻略详解

2019-03-24 13:32:29 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都在问在只狼影逝二度游戏中鬼形部有什么打法攻略，不少玩家对此非常苦恼。小编相信小伙伴们一定都想知道吧。那么，鬼形部打法技巧有哪些呢？下面小编给大家带来了一篇关于只狼影逝二度鬼形部打法攻略，希望大家喜欢。

鬼形部打法攻略：

鬼形部是一个骑兵，移动速度非常快，玩家被溜着打处于劣势，这里建议玩家在墙角蹲着，等BOSS送上门来打。

BOSS的攻击方式有骑马冲锋，马前腿踢人，马后腿踢人，马跳起砸地面，死亡三连击，回旋镖攻击。骑马冲锋普通防御即可对策，在BOSS冲锋结束后会可以利用机械手抓取的时间，玩家可以利用这个快速接近BOSS进行劈砍，不过要小心BOSS近战的死亡三连击，建议保持在马前方或者马后方输出，在侧面很容易被枪撂倒接着补刀一套直接带走。马的踢击由于攻击前摇几乎没有很难避开，最好的方式是砍几刀后利用闪避吃掉挥刀的硬直移动到侧面引诱对方使用长枪，接着再回到马后方进行输出。

不过个人推荐最简单的打法还是卡在墙角等对方冲上来，然后贴在墙壁上粘着打，BOSS在冲刺的时候会撞墙让玩家白嫖好几刀。

以上就是只狼影逝二度鬼形部打法攻略，希望大家喜欢。