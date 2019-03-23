只狼影逝二度超越父亲成就获取方法是什么 超越父亲成就速刷心得分享

2019-03-24 13:29:40 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家最近都在问在只狼影逝二度游戏中超越父亲成就怎么获取，很多小伙伴都不知道有什么获取攻略，小编相信小伙伴们一定都想知道吧。那么，只狼影逝二度超越父亲成就获取技巧有哪些呢？下面小编给大家带来了一篇关于只狼影逝二度超越父亲成就获取攻略介绍，希望大家喜欢。

只狼影逝二度超越父亲成就获得方法

其实这个成就的主要条件就是让主角杀掉自己的义父，不过很多玩家都不知道该如何触发。

这里首先需要玩家在主城书房那偷听对话，然后上二楼找防火女说话，选阻止皇子自杀的选项，接着按照提示去找线索，最后在破庙处会拿到义父的铃铛，回到过去时间线把义父杀了就可以拿到这个成就。

只狼影逝二度超越父亲成就获得方法就给大家分享到这，想获得这个成就的玩家快参考上面的方法去试试吧。

以上就是只狼影逝二度超越父亲成就获取攻略，希望大家喜欢。