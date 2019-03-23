小米手环4上线时间在什时候 小米手环4配置参数什么样子

2019-03-24 13:21:41 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴对于小米产品都非常喜欢，最近小米手环4日前曝光了一些产品性能和配置，大家都相当的感兴趣。很多小伙伴都在问小米4什么时候能上市发售?配置怎么样？下面就和小编一起来看看吧!

小米手环4上市时间

在日前华米的财报分析会上，华米CFO就确认了小米手环4将会在2019年发布。但是具体时间还没有确定，反正不会是眼前的三月和四月。

去年的小米手环3于6月5日发售，今天估计也是六月前后。

小米手环4最新消息

小米手环4通过了蓝牙组织的认证。型号包括XMSH08HM和XMSH07HM。认证页面出现了“Mi Smart Band 4”的字样，其中08HM支持NFC。同时，两款手环还都支持蓝牙5.0协议，意味着将享受到数据传输速率提升、功耗降低、距离扩大的特性。

以上就是小米手环4最新消息介绍的全部内容。