全境封锁2猎人与象牙钥匙谜题怎么玩？猎人与象牙钥匙谜题玩法解析

2019-03-24 12:57:16 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

猎人与象牙钥匙谜题是全境封锁2游戏中一个特色玩法，但是不少玩家都不知道猎人与象牙钥匙谜题具体该怎么玩？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

全境封锁2猎人与象牙钥匙谜题密文解读

有不少人已经发现在白宫里有一个需要用象牙钥匙打开的箱子，这个图来源于R网ID叫ChiefShields的老哥。

目前大家也都知道了，这个象牙钥匙就是杀猎人给的。那触发猎人那些奇奇怪怪的操作又是怎么发现的呢?

早在内测时就有老哥在游戏中楼房的涂鸦上发现了一些密文。第一个密文是在2月10日发现的，并且两个小时就破译好了。

他们根据墙上的涂鸦将该密文取名为Borahead。随后也是在内测中发现并取名了Simian和Po1ice两个密文。

还有两个取名为Maskdeer和Unite的密文是在宣传视频中发现的。到此一共已经发现了5个密文。

随后还有3个密文分别取名为Star、Klecks和Metamorph被发现。

至于如何发现的帖子中没有说明，也没有相关连接，估计是根据之前的经验在游戏中找到的。

接下来将逐个放上各个密文。(以下密文相关图片来源于id为zinfinion的网站)

首先是密文与字母的对照图。该对照图根据第一个发现的密文Borahead破解而来，具体破解方式大家可以自行去了解尝试。

然后是各个密文的地理位置图和逐个特写大图，按照发现顺序展示。白色是名字与街道位置，橙色是密文内容。