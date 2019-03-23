只狼影逝二度苇名七本枪怎么通关？苇名七本枪通关教学

2019-03-24 12:46:46 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

苇名七本枪是只狼影逝二度游戏中一个难度较高的boss，相信很多小伙伴都不知道苇名七本枪具体该怎么过吧？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

只狼影逝二度苇名七本枪通关攻略：

第一步就不用多说了，走地图左侧小道先偷他一条命。条件是要学这个技能，勾绳攻击。

在红圈处偷掉一条命后把七本枪往右侧拉。

把七本枪拉到大约在五角星的位置。

差不多了之后你跳到对面。

就是这个样子。

具体操作：LT键瞄准绿点拉过去接两下平a立马跳回来，等七本枪释放完技能重复上述操作。血条越长容错率越高。

慢慢的你就把他耗死了，难度相对较低。

总结：这个boss是可以利用一些地图上的优势进行远距离消耗，注意找到指定的位置，具体教程如上!