只狼影逝二度敲钟状态怎么解除？敲钟状态解除方法介绍

2019-03-24 12:41:13 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都在问在只狼影逝二度游戏中怎么解除敲钟状态？相信很多玩家都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

只狼影逝二敲钟状态解除方法分享

在游戏中敲钟后类似于黑暗之魂里签订霸者契约，此状态下怪物的强度会大大提高，同时收益也会增加。如果是不想继续刷高强度或者不小心敲了钟的玩家可以检查下背包里一个叫做“钟鬼”的道具，使用它后就能解除敲钟状态了，如果敲过钟后背包里仔细检查后发现没有钟鬼就证明没有进入敲钟状态。