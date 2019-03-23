只狼影逝二度佛珠怎么获得 只狼全佛珠位置大全分享

只狼影逝二度佛珠是游戏中重要的道具，相信很多小伙伴都想知道怎么获得吧？下面小编为大家分享一下只狼佛珠的位置详情及获取攻略，一起来看看！
在只狼影逝二度游戏中每收集4颗供奉给鬼佛，体力便会成长，HP与躯干的最大值将提升。可以说非常实用的道具，但是佛珠也并不是那么好收集的，不知道佛珠位置和获得方法难以集齐，下面小编为大家带来了只狼全佛珠位置及获得方法汇总，一起来看看吧。
只狼全佛珠位置及获得方法汇总
※所有佛珠都不用担心会漏掉，通关所有剧情之后可以返回所有区域并前往指定位置收集。
本攻略会按照时间顺序排列，有些是可以拾取获得的，有些需要通过击杀指定BOSS掉落。建议尽早获得佛珠并提升血条和架势槽上限，这样会在一定程度上降低后期的游戏难度，毕竟你可以在战斗中坚持的更久一些了。
苇名城 城邑
佛珠#1：苇名城城邑 城邑外围 城门道
击杀【武士大将 河源田直盛】掉落。
到达【城邑外围 城门道】的鬼佛(快速旅行点)后，在下一个庭院可以找到这个小BOSS。击败他后会掉落第一个佛珠。
有个比较方便的技巧就是可以先偷偷摸上左边的屋顶，然后看到红点之后空中跳杀，直接秒掉他的第一管血，这样就只用打他的第二管血了。
佛珠#2：苇名城城邑 城邑外围 虎口阶梯
击杀【赤鬼】掉落。
在虎口阶梯的鬼佛后面，强制战斗，无法跳过该小BOSS。
注意在他攻击时当它攻击时，向前垫步(也就是绕到他的背后)，然后砍1-2刀并躲开，重复该步骤。
佛珠#3：苇名城城邑 城邑外围 虎口阶梯
击杀【山内典善】掉落。
他在【赤鬼】后面的一个有许多小怪的院子里。
首先清掉所有小怪，然后往回跑脱离BOSS的视野，再潜行回来从背后忍杀秒掉一管血，再慢慢耗第二管血。
佛珠#4：苇名城城邑 正门
在击杀BOSS【鬼庭形部雅孝(骑马那个)】之后穿过战斗区域走上楼梯，进入建筑，里面会有一个非常友好的武士想与你交谈，暂时先不要理他。
使用钩爪爬上那个武士所在房间的木梁，一直到最顶上的那个需要二段跳才能进入阁楼。
阁楼里有个金色的发光宝箱，打开之后可以获得佛珠。※这是目前为止最难找的一个。
佛珠#5：苇名城城邑 正门
击杀【火牛】掉落。
在击败【鬼庭形部雅孝】后前往苇名城的途中遇到他，不会漏掉。
龙泉河畔 平田宅邸
佛珠#6：宅邸街
想要进入【龙泉河畔 平田宅邸】区域，首先需要在【苇名城·城邑外围 城门道】和【苇名城·城邑外围 虎口阶梯】之间的一个破房子里与一位老妇人交谈，获得【少主人的守护铃】，之后前往【破旧寺院】佛雕师的祭坛上使用它。
进入平田宅邸区域之后在【宅邸街】沿着小路走，你会看到一个拿着火把的敌人以及两个举着盾牌的敌人(用斧子可以破盾)，后面有一座桥。过桥往前走到花园就可以看到小BOSS【忍者猎人 弥山院圆真】了。
可以先把附近的小怪清光，然后脱离BOSS视野，靠近灌木丛的时候抓住机会直接秒掉他的一管血。
佛珠#7：平田宅邸 大厅
击杀【酒鬼·蚺蛇重藏】掉落。
从与上一个BOSS【忍者猎人 弥山院圆真】战斗的那座桥上跳下去，往水的上游走，直到能抓住左边的树枝，上去之后蹬墙往上跳，即可进入大厅区域。
这里有许多房子正在燃烧，路过一个池塘之后即可看到这个BOSS。BOSS面前有一位武士，跟他交谈的话他会跟你一起战斗，这样的话会降低打酒鬼的难度。
苇名城 主城
佛珠#8：苇名城 主城
击杀【武士大将 松本内藏助】。从【苇名城 主城】的第一个鬼佛处直接上楼可以看到4个小怪和这个BOSS。
先清修改，然后脱离BOSS视野，之后返回爬上屋顶从他背后跳下空中忍杀秒掉一管血。
佛珠#9：苇名城 贮水城区
击杀【苇名七本枪 山内式部利胜】掉落。
进入主城后沿着左边的小路走打开一扇门后跳下去，即可找到贮水城区的鬼佛。从鬼佛处跳过两个树枝到左边，然后会落到敌人堆里，清掉发现你的敌人然后沿着序章里的路走，爬到悬崖边并返回序章时见到少主的屋子，即可见到该BOSS。
佛珠#10：苇名城 贮水城区
击杀【孤影钟 太刀足】掉落。
从【苇名城 贮水城区】鬼佛处往左走跳过两个树枝到达前面的地上，面前会遇到敌人，绕过去后面会遇到一个敲锣的敌人，绕过他或杀掉他往前走可以看到悬崖，使用钩绳到达悬崖的另一边会看到一个友好的武士，旁边有一个洞，跳下去就是这个BOSS，可以直接从洞里跳下去忍杀秒掉第一管血。
佛珠#11：天守阁地牢入口
用1400金币从商人处购买。
商人位于天守阁地牢入口鬼佛旁边的帐篷里。想要到达那里需要返回苇名城主城的入口，然后从桥的左侧跳下使用钩绳点。之后窃听另一座桥上两个敌人说话，过桥并沿路直走可以找到商人。
佛珠#12：天守阁上层 道场(武士待命室)
击杀【苇名流 佐濑甚助】掉落。
回到苇名城主城的鬼佛处，走右边的路并跳上屋顶，沿着屋顶上的狼烟进入该区域正中最高的那幢楼(很容易看到)，进入天守阁之后就会看到一些穿蓝色长袍的武士。
右侧(顶层)分割成了许多小房间，沿路将穿蓝色长袍的武士清理掉，然后会看到天花板上有个洞(有一个钩绳点)，然后使用钩绳进入夹层并往前走，再从破洞处跳下，注意该房间中会有许多敌人，不过旁边的门出去就可以看到鬼佛，可以在这里休息，鬼佛的旁边有一扇关闭的门，推开门进入房间即可看到这个BOSS。
(未完待续……)
以上就是小编为大家带来的只狼全佛珠位置及获得方法汇总，希望对各位玩家有所帮助。
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