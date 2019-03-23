只狼影逝二度葫芦种子怎么获得 只狼葫芦种子分布位置详情一览

只狼影逝二度葫芦种子是游戏中重要的道具，相信很多小伙伴都想知道怎么获得吧？下面小编为大家分享一下只狼葫芦种子的位置详情及获取攻略，一起来看看！
在只狼影逝二度游戏中将葫芦种子交给医师永真，可以增加伤药葫芦的使用次数上限，在完全强化伤药葫芦后更可以获得顶级伤药葫芦奖杯，但大家知道只狼全葫芦种子的位置和获得方法吗?下面小编就为大家分享只狼全葫芦种子位置和获得方法汇总，一起来看看吧。
只狼全葫芦种子位置和获得方法汇总
找到葫芦种子之后，返回【破旧寺院】交付给【永真】即可强化伤药葫芦。
※所有葫芦种子都不用担心会漏掉，通关所有剧情之后可以返回所有区域并前往指定位置收集。
本攻略会按照时间顺序排列，有些是可以拾取获得的，有些需要通过击杀指定BOSS掉落。建议尽早获得葫芦种子并增加伤药葫芦使用次数，这样会在一定程度上提高容错率，从而降低后期的游戏难度。
苇名城 城邑
葫芦种子#1：城邑外围 城门道
击杀【武士大将 河源田直盛】掉落。
到达【城邑外围 城门道】的鬼佛(快速旅行点)后，在下一个庭院可以找到这个小BOSS。击败他后会掉落一个葫芦种子。
有个比较方便的技巧就是可以先偷偷摸上左边的屋顶，然后看到红点之后空中跳杀，直接秒掉他的第一管血，这样就只用打他的第二管血了。
葫芦种子#2：城邑外围 虎口阶梯
在击败【赤鬼】之后，进入建筑即可获得(就在【山内典善】的前面)。
葫芦种子#3：苇名城 正门
击败第一个大BOSS【鬼形部(鬼庭形部雅孝)】之后穿过战斗区域走上楼梯，不用进入建筑，绕到左边去走上另一个楼梯。然后你可以发现一个商人的小帐篷。使用1000金币可以购买葫芦种子。
龙泉河畔 平田宅邸
该区域没有葫芦种子。
苇名城 主城
葫芦种子#4：苇名城主城
从【苇名城主城】鬼佛向右转穿过屋顶，沿着屋顶上的狼烟进入该区域正中最高的那幢楼(很容易看到)。进入天守阁之后找到【天守阁上层前厅】的鬼佛，这个小房间里有一个宝箱，打开宝箱获得葫芦种子。
葫芦种子#5：苇名城主城
从【苇名城主城】鬼佛处上楼，楼梯上有4个敌人，清光他们或者跑酷绕过去到达楼梯顶端，然后右转跳下去，在墙后面的小巷里坐着一个男人，他请求你杀掉该区域所有的敌人。
按他的要求做，之后回来再次与他交谈，他会告诉你一些情报并4名步枪兵站在楼梯上。跑过他们到楼梯的顶端，然后向右急转弯，然后下降。在一条墙后面的一条狭窄的小巷里坐着一个男人。他要求你杀死该地区的所有敌人。为他做这件事，然后再和他说话。然后这个人会在【破旧寺院】鬼佛的左边出现(就在靠火堆附近的墙上，比较难看到)。从这里使用2000金币购买葫芦种子。
金刚山 仙峰寺
葫芦种子#6：金刚山 仙峰寺
从该区域第一个鬼佛处沿着僧侣们走来走去的小路往前走，来到一个看起来无法前进的寺庙，实际上可以跳上横梁穿过屋顶上的一个洞。
之后会来到一个坐着3个僧人的屋子，葫芦种子就在这里。实际上跟随剧情也会来到这里，不用担心会漏掉。
(未完待续……)
以上就是小编为大家带来的只狼全葫芦种子位置和获得方法汇总，希望对各位玩家有所帮助。
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