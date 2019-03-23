英雄联盟征服者打野厄加特怎么玩 新版本厄加特打野套路玩法一览

2019-03-23 14:51:06 来源：91单机游戏 编辑：NO

英雄联盟厄加特改版后有玩家尝试使用厄加特进行打野，相信很多小伙伴想知道英雄联盟征服者打野厄加特怎么玩吧？下面就一起跟小编来了解一下吧！

英雄联盟9.6版本中厄加特有了很大的改动，其中满级W改为无CD无蓝耗，因此以前厄加特的玩法不在适应了，重新流行的是厄加特征服者打野玩法，一些玩家想必还不知道怎么玩，下面小编就为大家分享lol征服者打野厄加特玩法攻略，一起来看看吧。

英雄联盟打野厄加特玩法攻略

改动精析

基础改动解析

基础属性

法力值：300→340

成长法力值：0.6→0.8

解析：厄加特对线的消耗能力非常的强，主要改动了厄加特的基础消耗，更好去消耗。

被动技能：回响烈焰

移除：连续命中目标不能在最后5秒内对敌人造成10%的伤害。

解析：略微削弱了厄加特的被动技能，被动能够造成的伤害在9.6版本将会更低一些。

W技能：净除

移除：不再提供30/60/90/120/150(+15%生命值)护盾

消耗：65蓝量→40/30/20/10/0蓝量

冷却时间：17/15/13/11/9→12/9/6/3/0(在W技能升至满级时无蓝耗)

伤害收益：66%→50%

解析：移除护盾效果，但降低W技能的蓝耗、冷却时间，护盾移给E，所以W小加强。

E技能：鄙弃

新增：提供60/80/100/120/140(+1.5额外攻击伤害)(+15%额外生命值)护盾，持续4秒

伤害：60/100/140/180/220(+0.5总AD)→90 /120/150/180/210(+1.0额外AD)

冷却时间：16/15/14/13/12秒→冷却14秒(全等级)

消耗：50蓝量→50/60/70/80/90蓝量

解析：E技能在9.6版本可以算的上是全方位加强的一个技能，厄加特的E技能不仅仅获得了新增的高额护盾，伤害还得到了较高的提升，所以厄加特的E技能在当下版本很猛。

R技能：超越死亡的恐惧

施法范围：1600范围→2500范围内

施法时间：0.4s→0.5s

伤害：50/175/300(+0.5总AD)→125/250/375(+0.5额外AD)

解析：显著增强了厄加特的R，不仅在施法范围上，在进攻的伤害上也有显著的增强，总而言之在9.6版本厄加特可以利用ER打出更多的技巧性操作，厄加特在9.6未来可期。

厄加特的W改为满级无CD后出现了主W流打野厄加特，这也是SKT打野Haru的上分主力。

符文天赋

精密系&启迪系，属性碎片2自适应 1成长生命值

征服者是最适合新版本厄加特的基石符文，W点满后可以一直保持高攻速形态，叠征服者非常快，再点出增加伤害的欢欣和致命一击，副系选择启迪，神奇之鞋获得免费的1级鞋。

出装选择

打野厄加特宽刃刀出门，升级为红色战士打野刀，加强厄加特在野区的对抗能力，9.6版本让厄加特更偏向一个战士，而不是坦克。核心装备黑切，对于战士英雄来说黑切加成非常大，特别是厄加特这样靠W可以瞬间叠满黑切的，然后做出正义荣耀，加速可以开团，之后出复活甲和其他肉装。

刷野&团战思路

厄加特刷野也要和线上一样利用被动的AOE围绕野怪输出，清掉一波野怪后被动会冷却好，保证了厄加特的刷野速度，前期以升级为主，厄加特在6级之前的GANK都比较弱，非常依赖闪现和红BUFF，有红BUFF可以Q-A黏住E-W输出，有闪现也可以E闪现背回来，但更多的时候还是先刷到6，厄加特在野区单挑能力很强悍，可以肆无忌惮的刷河道蟹找对方打野打架。

到了6级之后有了大招厄加特的GANK就会非常的轻松，现在大招距离非常远，可以先给队友信号让他们打，然后开大，打出减速效果，到了低血线直接拉回来斩杀。

以上就是小编为大家带来的英雄联盟打野厄加特玩法攻略，希望对各位玩家有所帮助。