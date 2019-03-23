只狼影逝二度阁苇名弦一郎怎么打 阁苇名弦一郎打法技巧攻略

只狼影逝二阁苇名弦一郎在游戏中是难度较高的一个boss，很多小伙伴都不知道该怎么打？下面小编为大家分享一下阁苇名弦一郎的弱点及打法技巧，一起来看看吧！
天守阁苇名弦一郎是只狼影逝二度序章中砍掉主角手的人，玩家能在天守阁上层再次碰到苇名弦一郎想一雪前耻。谁知boss实力强劲并且有三个阶段，不少小伙伴都要被劝退了。下面就带给大家只狼阁苇名弦一郎怎么打的攻略，让我们轻松面对他。
只狼阁苇名弦一郎
打法详解
第一阶段：boss起手是一箭加一滚，两下格挡接两个普攻，再接一个格挡，这时候boss有大概率出起跳攻击，完美格挡后boss会立刻接一个穿刺的危攻击，必须立刻按闪避看破，可以大量攒出boss招架条，尽量这样一直combe，就很容易出处决了。
第二阶段：和一阶段小小的区别就是boss起跳攻击后的危攻击是下路攻击，要按跳跃进行踩头攻击攒boss招架条，一二阶段共有的攻击就是注意boss起跳掏弓的3-4发连射，注意躲避或者连续格挡，还有boss的一个快速连招，我个人喜欢快速格挡，这样攒boss条快一些，boss远距离会蓄力射箭，伤害很高，喝血的时候注意躲避，我喜欢左右跳着躲。
第三阶段：三阶段打法和二阶段大同小异，boss起手一个远距离突刺，注意躲避，boss起跳后的危攻击和二阶段一样是下路进攻，跳起踩头就行，雷攻击建议全部闪躲，这个招式也好躲，总而言之前两阶段你熟悉boss招式后三阶段就简单了，而且三阶段攒boss格挡条更快，掌握好boss攻击节奏，用格挡迅速攒boss格挡条就很容易出处决了。
以上就是只狼天守阁苇名弦一郎的打法攻略。boss上手是难了点，但是玩家们不要灰心，熟悉boss招式套路后，玩家们也可以自己摸索出一套boss的打法。
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