只狼影逝二度忍斧怎么获得 只狼忍斧获取途径一览

2019-03-23 14:47:13 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼影逝二度忍斧在游戏中是很强力的武器，不少玩家都想获得，那么在游戏中忍斧怎么获得呢？下面就一起跟小编来了解一下吧！

《只狼：影逝二度》中忍斧是主角可以在义手上改装的武器，对付特定敌人有显著的效果。下面小编就来告诉大家只狼影逝二度忍斧怎么获得，希望对各位有所帮助，一起来看看吧。

《只狼影逝二度》忍斧

获得方法

一.去雕佛师左侧的佛像供奉铃铛，进入新地图平田宅邸。

二.激活鬼佛后可以直接从右边跳入水里，通过冲刺，能追上一条鱼并砍杀，得到宝鲤鳞片(晚了它就跑了)。边上有个奇怪的罐子，能用鳞片换一些很珍贵的物品。

三.对于宅邸，你可以选择从正门突破，也能从房顶一路潜行进入。大门后面有鬼佛。

四.沿路到下一个区域，走房顶依旧是最省事的方法。在一个院子里，能看见两个杂兵守在一个小佛堂前，清理他们后打开佛堂，得到忍斧。

《只狼：影逝二度》中的忍斧可以帮助玩家更好的击杀敌人，后期还可以进行相关的升级，有了忍斧就再也不怕盾牌兵啦，以上就是关于忍斧获取方法，小伙伴赶紧操作起来吧。