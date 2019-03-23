鬼泣5面具怪nobody怎么打 面具怪nobody打法技巧详解

2019-03-23 14:45:52 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼影逝二度面具怪nobody在游戏中是很难缠的对手，不少小伙伴不知道游戏中面具怪nobody该怎么打？下面小编为大家分享一下只狼影逝二度面具怪nobody的打法攻略，一起来看看吧！

《鬼泣5》中，Nobody也就是游戏中的面具怪，长得意外像神生化2的舔食者，但主要背上长有一只长手臂，下面带来的是Nobody具体打法。

Nobody打法

打那个血量超级高的面具怪的时候，其实刚开始那张金脸是最危险的，他的手会乱挥还会乱跳。

一直敲他敲到变红脸跟绿脸时就可以放心无脑狂A了，红脸出招速度很慢绿脸只会丢东西，看到他想从这两个状态换脸记得要断他招。

以上就是鬼泣5Nobody打法介绍，希望能让玩家了解DMC5中触手怪的具体打法！