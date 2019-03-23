只狼影逝二度平田宅第宝藏点在哪里 平田宅第宝藏点位置详情介绍

2019-03-23 14:44:55 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼影逝二度平田宅第宝藏点是游戏中玩家们能获得的地图奖励之一，很多小伙伴找不到这个藏宝点在哪里？下面小编就为大家详细介绍一下，一起来看看！

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只狼平田宅第宝藏点分享

地点：平田宅第-走廊佛像旁打开宝箱能得到一个散落念珠。

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