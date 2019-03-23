DNF欧气值怎么获得 DNF欧气值玩法活动入口分享

2019-03-23 14:36:19 来源：91单机游戏 编辑：NO

DNF最新上线了不少活动，其中有一个欧气值活动是大家都很关注的，那么在游戏中DNF欧气值怎么获得？这个活动怎么参加？一起跟小编来看看吧！

在DNF欧气值怎么获取呢，有什么获取攻略呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于DNF欧气值获取攻略，希望大家喜欢。

DNF欧气值获取途径：

活动时间：3月21日-4月23日

活动地址：点击进入

如何获得欧气值?

1、下载注册掌上WeGame可获得5欧气值(即1次抽奖机会)。

2、成功强化85级及以上的神器、传说和史诗装备到+12等级及以上。

3、在85级及以上的深渊副本掉落神器和史诗装备。

3、掉落或成功强化装备的等级和品质越高，欧气值奖励翻倍。

其他注意事项：

1、建议玩家掉落装备后继续通关副本，否则可能产生数据丢失情况。

2、和好友PK越多，抽中DNF 2019年新年套装概率越高。

3、抽奖和兑奖会消耗欧气值，但不影响排行榜排名。

4、活动结束后无法抽奖或兑奖，请尽快获取奖品。

奖励介绍：

2019年套、漫步者耳机、黑钻、腾讯视频、Q币等。

以上就是DNF欧气值获取攻略，希望大家喜欢！