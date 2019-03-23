剑网3蓝海守护侠称号怎么得 蓝海守护侠称号获取方法介绍

2019-03-23 14:34:31 来源：91单机游戏 编辑：NO

剑网3最新上线了一个蓝海守护侠称号，相信大家都很想知道怎么获得吧？下面小编为大家分享一下剑网3蓝海守护侠称号的虎丘途径，一起来看看！

剑网3蓝海守护侠称号怎么得?蓝海守护侠称号是剑网3最新上线的一个称号，也是一种荣誉，很多玩家都不知道怎么得吧。下面小编就来给大家详细的介绍下剑网3蓝海守护侠称号的获得方法。

剑网3蓝海守护侠称号获得攻略

侠士可前往微信、QQ、江湖Daily APP参与为“蓝海守护侠”公益活动量身定制的H5小游戏，与大侠沈剑心一同收集海洋垃圾，保护海洋环境!

侠士在参与游戏的过程中，不仅能为点亮海岸线贡献侠义值，还将获得活动专属称号“蓝海守护侠”及各类经典激活码及周边

以上就是小编给大家带来的剑网3蓝海守护侠称号获得攻略，希望大家喜欢！