魔兽世界8.15搏击俱乐部怎么玩 搏击俱乐部玩法详情介绍

2019-03-23 14:30:41 来源：91单机游戏 编辑：NO

魔兽世界8.15搏击俱乐部是游戏中很受玩家欢迎的玩法之一，这次新版本上线搏击俱乐部也进行了改动，那么魔兽世界8.15搏击俱乐部怎么玩？一起跟小编来了解一下吧！

魔兽世界的8.15搏击俱乐部有了新的改动，这次的俱乐部要求等级更高，而且需要邀请函才能进入，还有很多新增的角色进行决斗，那么这个具体的规则有哪些?和小编一起去看看吧!

魔兽世界8.15搏击俱乐部玩法介绍：

俱乐部位置：

奥格瑞玛搏击竞技场或矿道地铁的比兹莫搏击俱乐部

入场资格：

120 级，拥有浸血的邀请函或拳手通行证

赞达拉和库尔提拉斯的敌对阵营的敌人现在可以掉落邀请函。此外，有位全新的商人——A·夏迪——偶尔会在奥格瑞玛和暴风城出售邀请函。

一路晋级

当你接受邀请并来到俱乐部以后，你可能发现这里的选手有所变化。你要在竞技场中面对各位新老对手，并一路提升到响当当的 8 级。

搏击俱乐部里来许多新面孔，他们渴望在擂台上和你一较高下：

农夫项素

超·百万机甲海鸥x9000 型

风暴烈酒大妈

轮回之蛇

菲利普·卡特·崔西

解衣圣手罗伯特

间谍大师

索格·空锤

潮汐主母破壳者

总结：此次的新增角斗士较多，而且需要满足120级拥有门票后才能进入，具体的方法如上!