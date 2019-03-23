全境封锁2十种装备染料的箱子位置在哪 各装备染料箱子分布位置介绍

全境封锁2十种装备染料的箱子是玩家们都想获得的道具，很多小伙伴找不到这些箱子在哪里？下面小编为大家分享一下 各装备染料箱子的分布情况，一起来了解一下吧！
全境封锁2十种装备染料的箱子位置在哪?游戏中装备上是有染色槽的，染色槽需要染料来填充，染料需要去地图中找，下面就给大家带来全境封锁2十种装备染料的箱子位置介绍，希望能对大家在游戏过程中有所帮助。
全境封锁2十种装备染料的箱子位置介绍
寻找《全境封锁2》染料位置的诀窍是寻找悬挂在降落伞上的橙色供应箱。这些箱子通常被树木或建筑结构所占据。关键是它是橙色的箱子，当你打开它时，你可以保证有染色。而且同时你也可以得到一些非常好的装备，下面将带来10个染料槽的具体位置：
1. 在林肯纪念堂东边，寻找搁浅的船只。你会发现失事船只在树枝上悬挂着一个橙色的箱子。
2. 从林肯纪念堂向西/西北方向行驶，沿着道路和“疏散路线”行驶。阿灵顿大桥的标志。在一些红色巴士之后，你应该在右边的树上看到一个橙色的箱子。
3. 在白宫南边，你会发现你在序章刚进入游戏中通过的展览会。当你靠近它时向右转，直到你看到一个挂在树上的箱子。
4. 在地图的最西边，您会在靠近通往岛屿据点的桥梁的海滨找到一台起重机。橙色的箱子挂在那里。
5. 前往联邦三角区的安全屋，前往东北出口。当你终于到外面时，你会看到一个梯子。爬上去，箱子就在右边
6. 寻找悬挂在建筑物上的一些美国国旗，前面写着“Cantar”，旁边是一条热闹的人行道。进入那里的区域，你会发现自动扶梯下到地铁。沿着楼梯往下走，它会带你穿越走廊，当你上楼时，还有一些自动扶梯向左走，直到你进入建筑物内的中庭区域。走上楼梯后，你会看到箱子从屋顶垂下来。
7. 在这个街区的一侧，面向暗区墙，你可以找到一个隐藏在两个建筑物之间的门，上面有一个锁。打开锁，你可以进入小巷。这将让您爬上梯子和通风口到达屋顶，在那里您可以到达箱子。
8. 在航空航天博物馆的院子里，有一种染料悬挂在树上。你将在任务期间去那里打开大门。否则它将被关闭，你将不得不寻找在barbwire中的一个小间隙，以便爬到大主门左侧的绿色警卫室后面。
9. 抬头看看这里建筑物的两侧，你会看到一个挂在角落里的箱子。
10. 在Side任务期间，Jeff The Beekeeper在你为保护他而战斗的地方有一个箱子。
以上就是小编为各位带来的有关全境封锁2十种装备染料的箱子位置在哪的全部内容！
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