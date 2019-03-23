只狼影逝二度风灵月影修改器怎么用 风灵月影修改器使用方式一览

2019-03-23 14:23:48 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼影逝二度是最近很热门的一款游戏，不少小伙伴在游戏中喜欢使用修改器，那么只狼影逝二度风灵月影修改器怎么样？下面就一起跟小编来看看！

在只狼影逝二度风灵月影修改器怎么样呢，好用吗，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于只狼影逝二度风灵月影修改器使用解析，希望大家喜欢。

风灵月影修改器使用说明

注意事项：

1. “无敌模式/无视伤害判定”主要免疫来自敌人的攻击。并不免疫摔落和异常状态(比如着火)伤害，有需要可以用“无限生命”把血回满。

2. “无限物品”在物品数量改变时生效;“无限技能点”在技能点数改变时生效。

3. “无限经验”在击杀敌人后生效，每次会获得9999999经验，一开始能升很多级，等级高了之后每次大概升1-2级。

4. “无限BUFF持续时间”注意对负面BUFF也有效果，如果目前有负面BUFF建议暂时先取消此功能。

更新说明：新增“隐身模式”、“死亡不会损失金钱&经验”、“超级跳”、“子弹时间”功能。

使用说明：

数字键 1 - 无限生命

数字键 2 - 无敌模式/无视伤害判定

数字键 3 - 无限防御

数字键 4 - 免疫全部异常状态

数字键 5 - 无限BUFF持续时间

数字键 6 - 无限物品

数字键 7 - 超级速度

数字键 8 - 超级跳

数字键 9 - 子弹时间

数字键 0 - 一击破防/快速击杀

数字键 . - 隐身模式

Ctrl+数字键 1 - 无限金钱

Ctrl+数字键 2 - 无限经验

Ctrl+数字键 3 - 无限技能点

Ctrl+数字键 4 - 死亡不会损失金钱&经验

F1/F2/F3/F4 - 2/4/8/16倍金钱

F5/F6/F7/F8 - 2/4/8/16倍经验

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下载地址：https://pan.baidu.com/s/12a9okZ1yP1-2TDSP6UBkwQ 提取码：ir68

以上就是只狼影逝二度风灵月影修改器风灵月影修改器使用解析，希望大家喜欢！