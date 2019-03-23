CF顶级奖励限时活动规则 CF顶级奖励限时活动入口

2019-03-23 13:14:16 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

CF顶级奖励限时活动入口在哪?顶级奖励限时活动规则是什么?还不清楚的小伙伴看过来，下面小编为大家带来的详细介绍!有兴趣的小伙伴不要错过喔!

活动网址：点击进入

活动时间：即日起-3月31日(仅周五、六、天)

每个人只能领取一次赠送的礼包，自己不能给自己赠送哦，好友点击领取礼包，即为成功赠送，你的好友将会获得以下道具中的几个

好友点击领取礼包，即为成功赠送

玩家每次成功召回一名指定战友(2月1日至今未登录过游戏)，即可领取一张友情券，或者2月1日起注册的新用户(仅限领取1张)，最多可获得5张(数据过大时，可能造成延迟获得友情券)，包月业务仅能兑换其中一个。

所有道具都仅能领取一次，角色不能重复获得，如拥有相同角色请勿兑换。稀有物品平均每个整点限量(中午12点~晚21点，领完为止)

包月任务每天20点刷新，Q币先到先得，数量不足时将获得2500CF点。

以上就是小编为大家整理的关于CF顶级奖励限时活动规则/奖励的全部内容，希望能对大家有所帮助，祝大家游戏愉快!