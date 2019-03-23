DNF2019夺宝攻坚战活动网址 DNF夺宝攻坚战活动内容及规则介绍

2019-03-23 13:10:28 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

DNF是一款动作类游戏，DNF夺宝攻坚战活动网址2019。小伙伴们是不是已经期待已久了呢?下面小编为大家带来了DNF2019夺宝攻坚战活动网址分享，一起来看看吧!

DNF夺宝攻坚战活动网址2019

活动时间：3.21-4.5

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活动内容

选择装备获得攻坚机会

攻坚夺宝

奖励展示

攻坚商店

活动规则

1) 10元使徒系列微章,共6款; 50元武器模型,共6款。勇士每买满1元可获得一次攻坚抽奖机会,同一个QQ账号不同订单可叠加;

2)每次攻坚抽奖可获得一份奖品,包含虚拟道具、实物商品及碎片,碎片可在攻坚商店兑换奖励

3)获得游戏礼包的玩家们可以联系客服，商城将发放等量Q币到指定的QQ账号中;

4)碎片兑换成实物后,会以0元价格添加到购物车,从购物车中删除将会返还成等量碎片,若生成订单后,将不可取消订单

5)碎片兑换商品生成订单后,请及时支付运费, 30分钟内未支付订单,将会关闭并不会返还碎片;

6)兑换到的预售商品,发货时间以商品详情页为准,若订单含预售商品,订单内所有商品将随预售商品一起发货;

7)活动过期后,碎片将清零,请及时处理剩余碎片,活动结束后0元加入购物车的商品将不能再下单,请在兑换后尽快下单

8)购买武器模型、使徒系列徽章不会自动发货,需点击确认兑换

9)武器模型、使徒系列徽章属于特殊商品,参加活动后不支持退款

10)活动赠送虚拟道具为特殊商品,付款后即可领取,购买后不支持退换货,如遇质量问题,请联系客服进行换货处理

11)用户点击抽10次,可能会出现未抽满10次的情况,未抽次数将返还,可重新抽取;

12)强化及增幅类道具暂不支持95级装备,不可交易;