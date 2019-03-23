2019DNF增幅礼包再聚首活动网址 增幅礼包再聚首活动内容一览

2019-03-23 13:08:23 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

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活动时间：2019年3月21日维护后~2019年4月23日维护前

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活动介绍

华丽的增幅券礼盒开启后，可以从成功几率为30%~90%的+10装备增幅券中随机获得1张。

该礼盒及开出后获得的装备增幅券均可交易，都将于2019年4月23日凌晨6点统一删除。

温馨提示：本次加入的华丽的增幅券礼盒获取概率为0.4%。

灿烂的增幅券礼盒开启后，可以从成功几率为20%~90%的+11装备增幅券中随机获得1张。

该礼盒及开出后获得的装备增幅券均可交易，都将于2019年4月23日凌晨6点统一删除。

温馨提示：本次加入的灿烂的增幅券礼盒获取概率为0.1%。