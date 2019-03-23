2019-03-23 13:07:07 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

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活动时间：3.21-4.28

活动网址：点击进入

活动期间，累计登录5天即可免费领取宠物-初级机械熊，已拥有机械熊的玩家可直接参与踏青历练任务获取觉醒点去抽取觉醒材料。

玩家可消耗50觉醒点抽奖1次，每天可限抽3次，每日第3次抽奖必得尖晶石X100，每日清空觉醒点，请务必及时使用。

好友接受邀请后即可领取觉醒点，最多领取10次

被邀请的好友领取1次登陆奖励后，奖励邀请人10觉醒点

每位好友只奖励1次，最多奖励10次。

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