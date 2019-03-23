红米7如何连接电脑 红米7连接电脑方法一览

2019-03-23 13:02:20 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

红米7怎么连接电脑?很多小伙伴们都还不知道，下面小编为大家整理了红米7连接电脑方法教程，一起来看看吧。

红米7怎么连接电脑

首先在红米7桌面找到【设置】选项并打开

在设置界面找到【我的设备】，点击进入

在我的设备界面，点击【miui版本】打开

然后多次连续点击MIUI版本这个位置，点击6次后下方就会出现开发者选项的提醒

返回上一级，找到【更多连接方式】选项，点击进入

找到【开发者选项】点击进入

在开发者选项的下边开启USB调试功能。

然后通过USB数据线将手机连接至电脑，点击“查看照片”或“管理文件”按钮，电脑将自动安装驱动程序。安装完成后，双击电脑中新出现的以手机型号命名的盘符即可进行相关操作。

以上就是小编为大家带来的红米7连接电脑方法教程全部内容!有需要的玩家千万不要错过哦!