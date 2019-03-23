只狼影逝二度中文奖杯列表汇总 只狼影逝二度中文奖杯列表汇总详细介绍

2019-03-23 12:52:40 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

只狼影逝二度一款动作角色扮演游戏，只狼影逝二度中文奖杯有哪些?各中文奖杯获取条件是什么?还不清楚的小伙伴看过来，下面小编为大家带来《只狼：影逝二度》中文奖杯列表汇总的详细介绍!有兴趣的小伙伴不要错过喔!

《只狼：影逝二度》中文奖杯列表汇总

#1隻狼

获得所有奖盃

#2死斗尽头

击破所有头目

#3纵横苇名

抵达所有地图

#4穷究忍义手

将所有义手忍具强化至极限

#5穷究武技

习得所有技能

#6义手忍具的一切

获得所有义手忍具

#7忍杀忍术的一切

习得所有忍杀忍术

#8穷究体力

将体力强化至极限

#9穷究伤药葫芦

将「伤药葫芦」强化至极限

#10斩断不死

达成结局「斩断不死」

#11回归凡人

达成结局「回归凡人」

#12龙归故土

达成结局「龙归故土」

#13修罗

达成结局「修罗」

#14剑圣 苇名一心

击破「剑圣 苇名一心」

#15奥义真传

习得任一流派的奥义

#16琉璃强化

使用琉璃强化了义手忍具

#17授刀

获得九郎授予的「楔丸」

#18忍义手

获得忍义手

#19供养众

与供养众相遇

#20復生

首次以「復生」復活

#21鬼庭形部雅孝

击破「鬼庭形部雅孝」

#22幻之阿蝶

击破「幻之阿蝶」

#23苇名弦一郎

击破「苇名弦一郎」

#24狮猿

击破「狮猿」

#25斩断不死狮猿

以不死斩斩断「狮猿」的不死身

#26眼观猿、耳听猿、口说猿

捉到「眼观猿、耳听猿、口说猿」

#27魁忍 猫头鹰

击破「魁忍 猫头鹰」

#28超越父亲

在平田宅第击破「魁忍 猫头鹰」

#29破戒僧

击破「破戒僧」

#30拜泪

击破「樱龙」并拜领龙泪

#31苇名一心

击破「苇名一心」

#32嗟怨之鬼

击破「嗟怨之鬼」

#33白蛇霸主

对「白蛇霸主」进行忍杀

#34色鲤霸主

对「色鲤霸主」进行忍杀

以上就是小编为大家整理的关于《只狼：影逝二度》中文奖杯列表汇总的全部内容，希望能对大家有所帮助，祝大家游戏愉快!