联想k5play动态壁纸如何设置 联想k5play设置动态壁纸教程

2019-03-23 12:42:22 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

联想k5play怎么设置动态壁纸?还不知道方法的玩家们，下面小编就为大家带来设置动态壁纸教程，接着往下看吧。

联想k5play怎么设置动态壁纸?

1、在【待机界面】点击【设置】。

2、点击【壁纸、主题和字体】。

3、 可选择【静态壁纸】或【动态壁纸】，也可选择【在线壁纸】或【收藏】，也可选择从【相册】或【表盘壁纸】获取要更换的壁纸，点击【动态】为例，点击【动态壁纸】，点击要设置的壁纸。

4、点击【设定】，可将其设定为锁屏壁纸或者桌面壁纸，或者同时设定为锁屏壁纸及桌面壁纸。

以上就是联想k5play怎么设置动态壁纸?全部内容，更多精彩请关注91网。