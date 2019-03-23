红米note7pro锁屏声音怎么关闭 关闭锁屏声音教程一览

2019-03-23 12:40:10 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

红米note7pro怎么关闭锁屏声音?还不是很了解的玩家们，下面小编就为大家带来关闭锁屏声音教程，接着往下看吧。

红米note7pro怎么关闭锁屏声音?

1.首先找到红米note7pro手机桌面上的【设置】功能选项，点击打开

2.进入到设置功能界面后下拉界面，在个人选项的下方找到【声音和振动选项】选项并点击

3.找到【锁屏提示音】选项，默认的是打开的，点击后方的开关按钮关闭即可

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