只狼：影逝二度赤鬼怎么无伤击杀 赤鬼无伤打法心得分享

2019-03-23 12:39:32 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴最近都在玩只狼：影逝二度游戏，不少玩家在只狼：影逝二度游戏中对于赤鬼凭借着怀中抱妹杀的绝技都感到头疼不已，很多小伙伴都不知道该怎么打。那么，只狼：影逝二度赤鬼无伤打法技巧是什么样子的呢?下面小编为大家带来只狼：影逝二度游戏赤鬼无伤击杀技巧方法介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧。

当赤鬼抵达这个位置之后就会呆住，然后往外走。在打赤鬼之前那个大门的左边，有个缺陷处，我们的目标就是把赤鬼引到那里。

方法很简单，就是线把赤鬼引下来，然后狼跳到凹槽右边那个墙上，之后摁方块，就会是扒在边缘的状态。

这时候赤鬼就会往这个凹槽走。

看到赤鬼走到凹槽后，我们再按方块爬上墙，然后砍两刀，灯鬼走回去，再重复这个动作，直到杀死鬼。

通过这个方法就可以无伤杀掉前期给玩家造成很大困扰的赤鬼啦。

以上就是小编为大家带来的关于只狼：影逝二度游戏赤鬼无伤打法技巧攻略了，希望对小伙伴们有所帮助哦！