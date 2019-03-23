只狼影逝二度灭火粉有什么用 只狼影逝二度灭火粉效果作用介绍

2019-03-23 12:34:40 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

只狼影逝二度一款动作角色扮演游戏，灭火粉初听似乎是用来灭火的，但是游戏中也似乎不需要玩家灭火，那么这个道具的作用是什么呢?

灭火粉效果作用

治疗烧伤的药粉。

可减少异常状态“燃烧”的蓄积进行治愈，在一定时间内能提高其抗性，并减轻火焰攻击带来的伤害。

战时为备火攻，灭火粉是必不可少之物。