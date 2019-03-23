GIF制作器如何使用 GIF制作器使用方法介绍

2019-03-23 12:27:45 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

GIF制作器是一款可以用来制作GIF动态图片的手机软件，有了这款软件，我们就可以在手机端轻松制作GIF，拥有着非常强大并且简单易用的功能，那么GIF制作器怎么使用呢?接下来小编就为大家带来解答，一起来看看吧。

使用方法：

1、首先我们进入到GIF制作器APP之中，在主界面，我们可以看到各种各样的制作功能，包括了编辑GIF、快速编辑GIF、图像转GIF、视频转GIF等，在这里，我们选择“图像转GIF”为例，在功能列表，我们点击“图像转GIF”功能并进入到下一个界面。

2、接下来我们需要在手机本地相册中选择想要制作为GIF动态图的素材，选中所需的图片，然后点击右上角的“下一个”按钮即可进入到编辑界面。

3、在编辑界面，我们可以通过“速度”、“修剪”、“重设”、“相框”等功能制作GIF动图，大家可以根据自己的需求以及喜欢进行选择，编辑完成之后，我们点击右上角的“保存”按钮即可搞定。

4、如果我们制作GIF的素材是视频的话，那么就需要用到“视频转GIF”功能，和上面的步骤一样，我们需要导入本地视频素材，然后选择视频中的部分内容转换为GIF图片。

5、GIF制作器非常贴心的为我们提供了GIF压缩功能，如果GIF图片的体积太大的话，这项功能就可以派上用场，这样就可以轻松的分享到QQ、微信等平台!

以上就是关于GIF制作器的详细使用方法了，希望这篇教程对GIF制作器APP用户有所帮助，如果你也想使用手机制作GIF动图的话，那么赶紧下载软件安装上面的步骤进行操作吧。