只狼宝鲤之鳞怎么获取 只狼宝鲤之鳞获取方法技巧详情解析

不少玩家最近都在玩只狼游戏，很多小伙伴都知道在只狼宝鲤之鳞是可以帮助玩家解锁相关技能的，但是许多新手玩家并不清楚只狼宝鲤之鳞在哪收集。那么，只狼宝鲤之鳞怎么获取呢?下面和小编一起去了解一下吧。
只狼宝鲤之鳞在哪收集?
在放完铃铛的佛像面前回到三年前，第一批怪所在的桥下，有一只脊背和尾巴露出睡眠的宝鲤(以下简称鱼)，在水中按垫步键可以快速移动(人行快艇)锁定鱼快速接近攻击即可，一刀即死，在桥的左边靠岸有一块鱼鳞可直接捡起。
顺河流上到瀑布一端(另一端有空气墙所以不用担心走错)，那里有一只露出水面的鱼，很好追踪，将其斩杀后获得第三块鳞。
之后便是藏于水下的鱼，在它发现你之前几乎无法以肉眼发现，此时需要锁定键，瀑布周围的乱石滩多有出没，绕行的时候不停按锁定，找到水下的鱼之后缓慢前进，观察移动轨迹，在其前进路线上按下格挡键(此时玩家无法移动)，在你觉得可以攻击到的距离(鱼需要离水面足够近)时按下攻击，会有一段突刺，经试验贼拉好使(普通攻击打不到水下的鱼，当然你也可以试试，没准是我菜)目前只找到两只，应该没了。
鳞片在罐中人(人?)处兑换。
获得的鳞片刚好够获得流派招式 ，还蛮炫酷的
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