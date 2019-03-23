京东价格保护退款会往哪退 京东价格保护退款说明

基本来说京东价格保护的福利都是针对大家电、品牌服饰、奢侈品等高价值的商品打造的，给予商品一定的保价期限用以保障用户权益，相信有不少小伙伴都申请过，就是不知道退款会往哪退?怎么查询都不知道，下面就跟小编了解下相关规定吧。
退款说明：
只要符合价格保护规定的商品，用户可以在京东网站自行申请价保，例如大家电有30天保价，在30天只要你购买的产品出现降价，就会把相应的差额补退给你。
申请成功后，会按照您的订单的原支付路径赠送您与差额部分等值的款项，一般会在1-3个工作日内返还价保金额。
如果你采用的是在线支付方式，会返还原支付银行卡中。
如果你采用的是电汇/邮局汇款，会返回至京东账户余额中。
如果你使用比较麻烦的POS机刷卡，也会返还至原支付卡中。
所有支付方式中最麻烦的是支票/现金，虽然也是返还至京东账户余额，但需要的时间至少为7个工作日左右，可能是需要核对相关款项吧。
如果您是通过联系京东客服申请的，赠送方式需要以客服实际操作为准，相对普通流程可能会加快一两天。
另外需要注意的是采用分期付款订单(不包括白条分期付款的订单)、使用限品类东券的订单、使用手机红包支付的订单不享受价格保护。
以上就是小编准备的京东价格保护退款说明，基本已申请成功的用户是不需要过多担心的，只要在接到退款通知的时候前去查看退款详情就可以了。
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