支付宝蚂蚁森林绿色锦鲤作用是什么 支付宝蚂蚁森林绿色锦鲤作用介绍

2019-03-23 12:22:11 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道支付宝蚂蚁森林绿色锦鲤是官方近期发布的活动，成为绿色锦鲤是可以获得奖励的，很多小伙伴对其还不太了解。那么支付宝蚂蚁森林绿色锦鲤是什么?支付宝蚂蚁森林绿色锦鲤作用是什么样子的呢?一起和小编去了解一下吧。

支付宝蚂蚁森林绿色锦鲤是什么?

3月12日，支付宝蚂蚁森林宣布2019年春种开始，而为了激励蚂蚁森林的春种，蚂蚁森林特意面向4亿人推出了绿色锦鲤。

根据蚂蚁森林公布的绿色锦鲤奖品，可以获得小鹏G3汽车一年免费使用权，哈啰共享单车一年免费骑行，支付宝公交地铁服务2019元乘车红包，一年饿了么超级会员及蚂蚁森林限量款绿色餐具一套等。

截至目前，消费者可通过线下支付、行走、单车骑行、扫码坐地铁公交、电子发票，包裹回收、手机挂号等19种方式积攒蚂蚁森林能量。超过4亿人通过蚂蚁森林在地球上种下了超过5500万棵真树，总面积超76万亩，大约相当于7.6万个足球场。