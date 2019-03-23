小米6x和红米note7怎么选择 小米6x和红米note7优劣对比介绍

2019-03-23 12:20:15 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴对于小米手机都不陌生了，不少玩家都知道小米手机和红米手机同时小米旗下的品牌手机，而红米主要是中低端路线，最近的很多小伙伴都在问小米6x和红米note7哪个好?那么，小米6x和红米note7怎么选呢？下面小编为您带来小米6x和红米note7对比介绍，一起来看看吧。

小米6x和红米note7哪个好?

1、从处理器上来看，红米note7和小米6x还是有着相似之处的，二者都是采用了满血版的骁龙660处理器，因此在性能方面二者都是比较优秀的，但在内存方面，红米note7的存储空间最高位64GB，而小米6x最高却是128GB。

2、拍照方面，小米6x这款手机更具优势，在具体参数上，红米note7采用的是一颗1300万像素前置摄像头，而小米6x的前置摄像头像素则为2000万像素。从后置拍照上来看，红米note7也是目前小米旗下该价位手机最具优势的一款，采用的是4800万+500万像素的后置双摄设计，而小米6x则是采用了2000万+1200万像素的设计。

3、手机电池方面，红米note7是一款主打长续航的机型，因此配备的是一块4000mAh容量的大电池，而小米6x的电池容量则为3010mAh。