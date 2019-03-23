小米6x和小米note3怎么选 小米6x和小米note3性能配置对比解析

2019-03-23 12:17:00 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴对比手机的选择都非常纠结，不少玩家都知道小米6x和小米note3都是小米旗下比较热门的机型，两款的竞争还是比较大的。那么小米6x和小米note3哪个好呢?下面小编为您带来小米6x和小米note3配置性能对比解析，一起来看看吧。

小米6x和小米note3哪个好?

1、手机cpu方面，小米6x和小米note3两款手机都是使用的高通骁龙生产的660处理器，只是小米6x的处理器是AIE版本，更加智能，手机性能也会更优胜于小米note3。

2、手机拍照方面，小米note3是后镜1200万广角的镜头+1200万长焦的镜头双摄像头，手机的前镜是1600万并且具有AI美颜相机，有更好的成像效果。而小米6x手机是后1200万+2000万双摄像头以及前是2000万，也具有AI美颜相机。所以从手机的像素上看，小米6X手机要更出色一点。

3、手机电池方面，小米note3是3500mA，同时手机具备18w并行式快速进行充电的技术，而小米6x只有3010mA，虽然也具有并行式快速进行充电的技术，但整体来讲，还是小米note3更好一点。