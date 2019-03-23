小米6x和小米8se怎么选择 小米6x和小米8se优劣对比分享

2019-03-23 12:14:52 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少网友都知道小米6x和小米8se都是小米旗下比较热门的机型，而且用户在购买的过程中也喜欢对比一下，很多小伙伴对于二者的选择都比较纠结。那么小米6x和小米8se哪个好呢?该怎么选择呢？下面小编为您带来小米6x和小米8se对比介绍，希望可以帮助到小伙伴们。

小米6x和小米8se哪个好?

1、CPU参数对比：骁龙710有着比骁龙660

AIE更先进的10nm制程，具备更低的功耗，同时内置的GPU图形性能有明显提升，能够带来更出众的游戏体验，另外基带版本也有所更新，可以支持更高速的移动网络。此外，骁龙710AI运算速度是骁龙660AIE的2倍。综合来看，骁龙710相比骁龙660AIE性能提升明显，主要表现在更低功耗、更强的GPU图形性能、更高速的移动网络、AI四个方面。

2、像素对比：小米6X配备后置1200万+2000万像素双摄像头，而小米8

SE则为后置1200万+500万，显然主打拍照的小米6X在主摄像头方面，比8SE显得更有优势一些，拍照上体验上会有细微小幅优势。小米6X双摄像素更高一些，

3、电池续航能力对比：小米6X由于电池容量小，而屏幕又较大，续航较差，另外不支持快充，续航不强。小米8SE电池容量大，另外由于屏幕更小，并且有更省电的AMOLED屏幕、更低功耗的10nm骁龙710芯片，四重利好，使得小米8SE续航表现上会明显强于6X