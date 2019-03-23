华为p20和mate20怎么选 华为p20和mate20配置参数对比介绍

2019-03-23 12:12:28 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道华为p20和mate20都是华为公司旗下很热门的手机，用户在购买的过程中也时常进行对比，很多小伙伴都不知道二者该怎么选择。那么，华为p20和mate20哪个更值得入手呢?下面小编为您带来华为p20和mate20区别对比介绍。

华为p20和mate20哪个好?

1、手机配置方面，华为P20搭载了麒麟970处理器+6GB内存，华为 Mate 20搭载发华为自主研发的海思麒麟980处理器。所以华为mate20更好一些。

2、手机拍照方面，华为p20配置了1200万彩色镜头+2000万像素黑白镜头的徕卡双镜头，拥有f/1.8+ f/1.6大光圈。支持4K视频拍摄和720p的960fps慢动作视频拍摄。华为 Mate 20将搭载6倍光学潜望式摄像头、徕卡三摄，像素达到了4200万，除了黑白、彩色镜头外，外加一个长焦镜头。屏幕指纹识别功能+3D面部识别功能，无论是湿手还是污渍的手，指纹都能够被识别。

3、手机电池方面，华为P20配备3400mAh电池。华为 Mate 20配置电池至少估计是4000mAH。