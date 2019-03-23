只狼影逝二度阁苇名弦一郎打法技巧是什么 天守阁boss最佳打法技巧分享

2019-03-23 12:10:25 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道天守阁苇名弦一郎是只狼影逝二度序章中砍掉主角手的人，玩家能在天守阁上层再次碰到苇名弦一郎想一雪前耻。谁知boss实力强劲并且有三个阶段，不少小伙伴都要被劝退了。很多小伙伴都不知道该怎么玩？那么，只狼影逝二度阁苇名弦一郎打法攻略是什么样子的呢？下面就带给大家只狼阁苇名弦一郎怎么打的攻略，让我们轻松面对他。

只狼阁苇名弦一郎

打法详解

第一阶段：boss起手是一箭加一滚，两下格挡接两个普攻，再接一个格挡，这时候boss有大概率出起跳攻击，完美格挡后boss会立刻接一个穿刺的危攻击，必须立刻按闪避看破，可以大量攒出boss招架条，尽量这样一直combe，就很容易出处决了。

第二阶段：和一阶段小小的区别就是boss起跳攻击后的危攻击是下路攻击，要按跳跃进行踩头攻击攒boss招架条，一二阶段共有的攻击就是注意boss起跳掏弓的3-4发连射，注意躲避或者连续格挡，还有boss的一个快速连招，我个人喜欢快速格挡，这样攒boss条快一些，boss远距离会蓄力射箭，伤害很高，喝血的时候注意躲避，我喜欢左右跳着躲。

第三阶段：三阶段打法和二阶段大同小异，boss起手一个远距离突刺，注意躲避，boss起跳后的危攻击和二阶段一样是下路进攻，跳起踩头就行，雷攻击建议全部闪躲，这个招式也好躲，总而言之前两阶段你熟悉boss招式后三阶段就简单了，而且三阶段攒boss格挡条更快，掌握好boss攻击节奏，用格挡迅速攒boss格挡条就很容易出处决了。

以上就是只狼天守阁苇名弦一郎的打法攻略。boss上手是难了点，但是玩家们不要灰心，熟悉boss招式套路后，玩家们也可以自己摸索出一套boss的打法。