DNF2019劳动套外观什么样 DNF2019劳动套外观详情介绍

2019-03-23 12:07:52 来源：91单机游戏 编辑：zw

最近，很多小伙伴都在问在dnf游戏中2019劳动套的外观怎么样?不少玩家都知道劳动节即将来临，在DNF游戏中曝光了DNF2019劳动套，很多小伙伴都在问值不值的入手吗?相信大家一定都很好奇，赶紧来和小编一起看看DNF2019劳动套外观预览吧!

DNF2019劳动套外观怎么样

2019年的劳动套时装还未公布，我们先来看一下去年的牛仔套。

2018国服劳动套就是之前美服的西部牛仔套。

有白黑红绿四张颜色可供选择，总感觉绿的不好看。

这套形象全是西部牛仔，都带着牛仔帽子，带着火枪。

这套看起来还不错，尤其是女枪手，简直就是完美的牛仔女郎。

男性职业这套也不丑，不想其他套装一出来，女的秒杀男的，这套男性职业也很帅气。有荒野大镖客的感觉。

以上就是小编为大家带来的关于DNF2019劳动套外观预览啦!