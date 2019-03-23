DNF第10期稀有装扮礼盒速刷技巧是什么 装扮礼盒获取攻略详解

2019-03-23 12:05:47 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家对于DNF游戏都不陌生了，很多小伙伴都知道在DNF游戏中每周签到活动中累计签到第九周的玩家可以领取第十期天空套，想必不少玩家很想知道DNF第10期稀有装扮礼盒怎么获取。那么，dnf第10期稀有装扮礼盒领取方法是什么样子的呢?下面和小编一起去了解一下吧。

DNF第10期稀有装扮礼盒怎么获得?

这套套装的外观非常酷炫，所以很多玩家都想要，而且只要完成签到活动就能获得，不过需要注意的是，不是第九周签到就有，要前面连续八周都有完成签到任务才行，具体方法也很简单，就是登录游戏打开活动面板点击签到就好了，前面要是有漏签的可以花钱补签，但次数有限。

【活动其他奖励】

本次活动除了送出第十期天空套外，还有Lv95哈林史诗武器自选礼盒和宝珠礼盒，具体获得方法如下：

1、Lv95哈林史诗武器自选礼盒：累计签到六周获得。开启后，可以选择获得1个哈林区域的Lv95史诗武器。获得的武器无法分解。

2、哈林之武宝珠自选礼盒：累计签到三周获得。开启后，可以选择获得1个哈林之武宝珠

(火/冰/光/暗属性强化 +9)。获得的宝珠只能对哈林区域的Lv95传说或史诗级别的武器使用。