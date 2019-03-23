DNF欧气值速刷技巧是什么 欧气值获取及作用详情解析

2019-03-23 12:02:11 来源：91单机游戏 编辑：zw

最近，很多小伙伴都知道在DNF游戏中欧气值是最近推出的活动物品，而且需要参与活动完成指定的任务才能获取，主要的作用是兑换稀有的道具，很多小伙伴都想知道获取方法技巧是什么。那么这个获取的规则有哪些呢?下面小编整理了资料，一起来看看吧！

DNF欧气值获取途径：

1、下载注册掌上WeGame可获得5欧气值(即1次抽奖机会)。

2、成功强化85级及以上的神器、传说和史诗装备到+12等级及以上。

3、在85级及以上的深渊副本掉落神器和史诗装备。

3、掉落或成功强化装备的等级和品质越高，欧气值奖励翻倍。

活动入口

欧气值有什么用?

欧气值可兑换和抽取奖品，奖品包括DNF 2019年新年套装、黑钻、DNF游戏道具、腾讯视频会员、漫步者耳机。

总结：这个欧气值是需要参与活动才能获取的，而且可以兑换稀有的奖励，具体规则如上!