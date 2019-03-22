全境封锁2霰弹枪怎么使用 全境封锁2霰弹枪使用攻略一览

2019-03-22 17:11:48 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2游戏中霰弹枪伤害高能够打出硬直，就是弹夹容量和射程都不咋地，那么玩家在游戏中怎么使用霰弹枪呢?下面小编给大家介绍霰弹枪使用技巧吧!

全境封锁2霰弹枪使用技巧分享

霰弹枪是AB测我比较喜欢的武器，伤害高，能够打出硬直。但是缺点也很明显，弹夹容量和射程都不咋地。

目前已知的霰弹枪模板有：M870高速，super90，M870(就是R6里面那把)，双管喷，SAGA12。

霰弹枪不建议新手使用，因为需要贴身作战。而对于新手来说贴身的情况下容错率又比较底，因为对于怪来说你是很脆很脆的。

个人比较喜欢的是super90和小叮当两把喷子，这两把手感相对来说比较好，不容易射到天上去，然后满弹夹稳定可以喷死金怪(不是boss)。

关于AR的一点补充：其实AR我还漏了一把神器没说，那就是CTAR21。这把枪的性能我认为可以跟M4一战，不论是射速，准确度还是稳定性都是相当优秀的一把枪(最重要的还是帅，无托步枪了解一下)。

总结：霰弹枪不适合新手玩家使用，需要贴身作战，具体内容如上

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