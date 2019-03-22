2019-03-22 17:10:45 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《逆战》是一款刺激好玩的枪战游戏，逆战的领个宠物去踏青活动已经正式开启，这次的机械熊是可以免费领取的，只需要参与活动，累计一定的登录时间即可，那么这个宠物的外观怎么样?小编整理了资料和大家分享下吧!

逆战领个宠物去踏青﻿活动入口：

活动时间：3.21-4.28

活动网址：点击进入

活动期间，累计登录5天即可免费领取宠物-初级机械熊，已拥有机械熊的玩家可直接参与踏青历练任务获取觉醒点去抽取觉醒材料。

玩家可消耗50觉醒点抽奖1次，每天可限抽3次，每日第3次抽奖必得尖晶石X100，每日清空觉醒点，请务必及时使用。

好友接受邀请后即可领取觉醒点，最多领取10次

被邀请的好友领取1次登陆奖励后，奖励邀请人10觉醒点

每位好友只奖励1次，最多奖励10次。

总结：需要玩家们点击网址，每天登录游戏即可进行领取，需要足够的觉醒点才能成长，具体规则如上!

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