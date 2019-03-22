剑网3蓝海守护侠称号怎么获得 蓝海守护侠称号获取攻略

2019-03-22 17:06:29 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

剑网3的一款3D武侠角色扮演游戏，剑网3的蓝海守护侠称号是活动推出的专属称号，这个称号的显示效果非常的酷炫，而且参与活动就有机会获取，那么这个具体的方法有哪些?和小编一起去看看吧!

剑网3蓝海守护侠称号获取方式：

侠士可前往微信、QQ、江湖Daily APP参与为“蓝海守护侠”公益活动量身定制的H5小游戏，与大侠沈剑心一同收集海洋垃圾，保护海洋环境!

侠士在参与游戏的过程中，不仅能为点亮海岸线贡献侠义值，还将获得活动专属称号“蓝海守护侠”及各类经典激活码及周边

总结：这个称号是需要参与公益的H5小游戏，获取一定的侠义值进行兑换，具体方法如上!

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