ios13支持哪些设备 ios13最新详情

2019-03-22 16:45:40 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

ios13马上就发布了，很多玩家都在问ios13什么时候发布？ios13支持哪些设备？小编为大家带来了ios13最新详情，一起来看看吧。

每天手机玩得正开心的时候，手机就会跳出来"请更新系统"的消息，而且还没有拒绝更新的选择，要么拖延时间，要么立即更新，而且即使选择了更新系统，自己还要承担手机变"板砖"的风险。

小编更新系统次数不多，但每次都要担惊受怕。但今天，小编就要恭喜一部分苹果用户，再也不用承受这样的困扰啦!

据消息，今年6月将要发布的ios13系统，将不会在iPhone 6s及其以下的机型发布，也就是说，iPhone5S、iPhoneSE、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6Plus、iPhone5一共6款机型将不再支持ios13系统，等到ios13系统正式发布，这几款机型的手机用户也不会再收到系统更新升级的消息。

虽然从传统意义上来说这6款机型算是被淘汰了，但这一点都不耽误这些机型的用户对手机的继续使用啊。

有不少网友表示，系统升级并没有什么太大的用处，有的人系统还留在ios1.0版本，手机依旧很好用。还有网友甚至在求屏蔽系统升级的办法，小编只能告诉这位网友，没有屏蔽的办法，不如再用回6S吧。

据了解，这次的ios13有黑色主题功能，增加了新的emoji 表情，Siri的学习能力也有所提高。

你期待这次的升级吗?